وزير الصحة في يوم عرفة: الوضع الصحي للحجاج مطمئن

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، أن الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام في الوقت الذي يقفون فيه اليوم على صعيد عرفات الطاهر مطمئن ولله الحمد، مؤكدا أن الخدمات الصحية تقدم في هذا الموسم بكامل طاقتها.

وأشار إلى أن الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتفاع الوعي باستخدام المظلات عامل مساعد وجرى تسجيل ثلاث حالات ضربات شمس بين جموع الحجيج.

وقال خلال حديثه لقناة الإخبارية:" هذا العام استثنائي للحجاج ففي ظل استمرار جائحة كورونا زاد عدد الحجاج وذلك تعظيماً للمكتسبات التي تحققت في المملكة والعالم في برنامج اللقاحات فالمناعة لها دور كبير، ومع ذلك لا نظر للجائحة فقط فالمهددات الصحية الأخرى تؤخذ بالحسبان مثل ضربات الشمس والاجهاد والاعياء خاصة في فصل الصيف كذلك الوبائية مثل جدري القرود.

وأكد الجلاجل أن الاستعدادات المبكرة لوزارة الصحة وجاهزية البنية التحتية إلى جانب تطبيق الاشتراطات والفحص المبكر وعمليات الرصد والتقصي، فضلاً عن الإعداد الميداني لجميع الفرضيات المحتملة كان لها الأثر الفاعل في سلامة الحالة الصحية للحجاج بشكل عام خلال موسم حج هذا العام.