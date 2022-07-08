 تحذير عاجل من أمانة الشرقية للمواطنين بخصوص الأضاحي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ المنطقة الشرقية

حذرت أمانة المنطقة الشرقية الذبح العشوائي في الطرقات العامة وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية وباستخدام أدوات ملوثة للذبح وغير صالحة للاستخدام، ودون الفحص الطبي للذبيحة، وحثت على الذبح في الأماكن المصرح لها بالذبح مثل المسالخ النظامية والمطابخ المصرح لها بالذبح، فيما شددت الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية في هذا الجانب، متوعدة المخالفين بالعقوبات والمخالفات لهذه الإجراءات النظامية.

وأكدت الأمانة بأن إجراءاتها الرقابية، مع البلديات، ساهمت بالحد من الذبح العشوائي في الأعوام الماضية خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن عمليات الذبح العشوائي كانت تتم في الطرقات العامة وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية وباستخدام أدوات ملوثة للذبح وغير صالحة للاستخدام، ودون الفحص الطبي للذبيحة، إضافة إلى العمالة الغير نظامية التي كانت تمارس الذبح، لكن تم التوسع في منح المطابخ تصاريح للذبح للتسهيل على المستفيدين، كما شددت الأمانة بأنها ستطبق لائحة الجزاءات والغرامات مع إحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم، وذلك حرصًا على سلامة المستهلكين وعلى الصحة العامة.

وقد قامت الأمانة من خلال كافة إداراتها المعنية والبلديات بالاستعداد المبكر لعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال وضع خطة، تضمنت تجهيز فرق ميدانية مكونة من مراقبين الأسواق ومراقبين صحيين وأفراد من الأمن والسلامة وتوزيعهم على بعض المواقع والأحياء التي من المتوقع أن تقع بها بعض المخالفات والتجاوزات، وذلك لمنع الذبح خارج المسالخ المرخصة ورصد الذبح العشوائي من الأضاحي في الطرقات والشوارع وعلى الأرصفة إن وجد، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين مع مصادرة أدوات الذبح المستخدمة، مشيرة إلى أنه تم توجيه المواطنين والمقيمين الراغبين في الذبح إلى المسالخ العمومية والمطابخ التي تم السماح لها باستقبال الذبائح وذبح الأضاحي وفق الاشتراطات الصحية.

الجدير بالذكر بأن عدد الفرق الميدانية التي تم تجهيزها لمنع الذبح العشوائي في الأحياء وعلى الطرقات تقدر بقرابة عشرة فرق بواقع فرقتين في كل نطاق بلدية في حاضرة الدمام تعمل على فترتين صباحية ومسائية تبدأ جولاتهم الميدانية بعد صلاة العيد مباشرة وعلى مدار أربعة أيام عيد الأضحى المبارك.

ونوهت الأمانة إلى مخاطر الذبح العشوائي في الأماكن غير المخصصة للذبح، وضرورة التوجه للأماكن المخصصة والمهيأة من قبل الجهات المختصة لسلامة أفراد المجتمع، والحفاظ على البيئة من مخاطر تراكم نفايات الذبح.

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وقالت: إن ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع تعد من مظاهر التلوث البصري والسلوك غير الحضاري، ووفرت الجهات المختصة مسالخ نظامية يتم فيها تطبيق الاشتراطات الصحية مزودة بأعلى معايير الجودة بداية من دخول الأضحية إلى خروجها وتسليمها للمستهلك، وتتم التعبئة والتغليف بمواد مخصصة للاستعمال الغذائي، ولا تحدث ضررا على المادة الغذائية أو على صحة الإنسان، بالإضافة للتخلص الآمن من المخلفات الذي يتم في المسالخ النظامية سواء مخلفات الذبح السائلة أو الصلبة وفق اشتراطات صحية وبيئية سليمة تساهم في المحافظة على البيئة.