اخبار الخليج – البحرين تدين اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة اغتيال دولة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لحكومة اليابان وشعبها الصديق و أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، مستذكرة إسهامات رئيس الوزراء الراحل البارزة في خدمة وطنه والشعب الياباني الصديق، وجهوده الكبيرة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين واليابان.
وإذ تستنكر وزارة الخارجية هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية.، فإنها تؤكد تضامن مملكة البحرين الدائم مع اليابان وشعبها الصديق.
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