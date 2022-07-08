محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قال سلطان بوخضر الطبيب البيطري في هيئة الغذاء والدواء، إنه يجب إيقاف الطعام عن الأضحية لمدة 12 ساعة قبل الذبح.
وأكد في تصريحات للإخبارية على أنه يجب تخزين اللحوم في الثلاجة بعد بعدها بساعتين، مشيرا إلى أنه إذ كان الغرض التجميد فجيب أن توضع 6 ساعات في الثلاجة ثم تنقل إلى الفريزر.
ونصح الطبيب البيطري في هيئة الغذاء والدواء، بوضع اللحوم في الأرفف السفلية، إذا كان الغرض توزيعها، أو استخدامها في القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الأضحية.. كيف تضمن سلامة اللحوم مع تخزينها؟.. بيطري يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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