شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي أم الزمالك؟.. الأستقرار على طرفي السوبر الاماراتي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت تقارير صحفية، خبر عن إقامة مباراة سوبر مصري، خلال الفترة المقبلة، مع تحديد أطراف اللقاء.

وأكدت التقارير أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيلاقي نظيره العين الإماراتي، خلال الفترة المقبلة، في مباراة السوبر المصري الإماراتي.

جائزة السوبر المصري الإماراتي

الأهلي ضد الزمالك

وكشفت النقاب عن قيمة الجائزة التي سوف يحصل عليها الفائز من مباراة السوبر المصري الإماراتي، حيث أوضحت أنه سوف يجني مبلغ 7 مليون درهم.

وذكرت التقارير أنه لم يتم تحديد مكان أو توقيت المباراة المقرر أن تجمع بين فريقي الزمالك والعين، حتى الآن.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، كان نجح في تحقيق لقب الدوري الإماراتي الموسم المنصرم2021-2022.

مباراة الزمالك القادمة

ويستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره المقاولون العرب، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب، يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد لعب أمام الهلال السعودي، مباراة السوبر المصري السعودي، ونجح في تحقيق اللقب.