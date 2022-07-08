شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحدد شروطه لرحيل ماتيوس بيريرا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحظى ماتيوس بيريرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، باهتمام عدد من الأندية، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يضع شروط بيع بيريرا

ووضعت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، شروطها للموافقة على بيع عقد ماتيوس بيريرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماتيوس بيريرا

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي، اشترطت الحصول 77 مليون ريال، نظير الموافقة على بيع ماتيوس بيريرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 67 نقطة في الموسم الماضي، بعد منافسة قوية مع اتحاد جدة.

ماذا قدم ماتيوس بيريرا مع الهلال السعودي؟

وكان البرازيلي ماتيوس بيريرا، صاحب الـ26 عامًا، انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في انتقالات صيف 2021، قادمًا من صفوف نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وخاض ماتيوس بيريرا، رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، 32 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 14 هدف آخرين