شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف عامل.. إعادة تهيئة مشعر منى استعداداً لعودة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت الفرق الميدانية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الخاصة بأعمال النظافة في مشعر منى للقيام بأعمال النظافة عقب مغادرة الحجاج له، بعد يوم التروية مستغلة بذلك فراغ المشعر وتواجد الحجاج في عرفات.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث، أن فرق النظافة تمكنت من تنظيف كامل المشعر منذ وقت مبكر استعداداً لعودة ضيوف الرحمن بعد نزولهم من عرفات، مشيراً إلى أنه تم توفير فرق إضافية ومجهزه بكامل معداتها من مضخات الشفط والصهاريج وذلك استعداداً لوصول الحجاج، بحيث تكون هذه الفرق جاهزة على مدار ( 24 ) ساعة ومستعدة لمواجهة أي حالة طارئة كالأمطار والحرائق وخلافه.

من جانبه بيّن مدير عام النظافة محمود ساعاتي أن الأمانة قد جندت حوالي ( 14000 ) عامل نظافة للعمل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مجهزين بكامل المعدات اللازمة، مشيرا إلى أن نفايات يوم عرفة وما قبله يتم نقلها إلى المحطات الانتقالية المتواجدة حول المشاعر المقدسة، فيما يتم تخزين النفايات في المخازن الأرضية والصناديق الضاغطة ما بعد يوم عرفة، حيث يوجد (1379) من الصناديق الضاغطة بسعة (10) أطنان للصندوق الواحد، و(140) مخزن أرضي تستوعب في مجملها (5250) طناً من النفايات، وهي تعمل بكامل طاقتها خلال هذه الفترة، إضافة إلى حوالي (65000) حاويات عادية.