شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة لم تدخر جهدا بتعزيز التعاون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي انطلقت أعماله اليوم الجمعة في إندونيسيا.

وقدم سمو وزير الخارجية في بداية كلمته، شكره وتقديره لحكومة جمهورية إندونيسيا على حسن الضيافة والاستقبال، ولجهودها النشطة لتعزيز التعاون العالمي خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين.

وأكد سعي المملكة الحثيث في تعزيز الجهود المشتركة لدول مجموعة العشرين الرامية لمد الجسور مع المنظمات الإقليمية والدولية، تأكيداً على فعالية العمل المتعدد الأطراف.

نتعافى سويا

وقال إن شعار الرئاسة الإندونيسية، "نتعافى سوياً، لنتعافى أقوى"، جاء في أفضل وقت، حيث أن مواجهة التحديات الحالية لن يقي العالم من الأزمات المستقبلية، إلا بتقوية سبل خفض التوترات، وتفعيل الحوار، وتعزيز الحوكمة العالمية لتكون أكثر شمولية واستجابة للأزمات، خاصةً المتعلقة بتطوير الاقتصادات.

وجدد التأكيد على أن المملكة لم تدخر جهداً في دعم الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، والانخراط مع أعضاء المجموعة والمجتمع العالمي بشكل عام من أجل تعزيز التعاون العالمي وسن المبادرات لتسهيل النمو والتعافي الشامل والمرن والمستدام.

لقاء وزير خارجية الصين

وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير الخارجية، اليوم، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتينة بين المملكة وجمهورية الصين، وسُبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون.

وتطرق الجانبان إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.