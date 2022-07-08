محافظ وادي الدواسر ووكيل المحافظة يهنؤون القيادة بـ عيد الأضحى المبارك 

محمد بن مسعود - الدمام - الرياض- مبارك الدوسري

رفع محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله– وإلى سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله– وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، والمملكة ترفل بالخير والرخاء، وأن يديم على الوطن أمنه ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة.

كما رفع وكيل المحافظة صالح بن سيف الرافع، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وسأل المولى سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بموفور الصحة والعافية، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة. ورفع، التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بتلك المناسبة، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن وقيادته أعواماً عديدة وأزمنة مديدة والجميع ينعمون بموفور الصحة والعافية.

ورفع المُحافظ ووكيل المحافظة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًين الله سبحانه أن يحفظ سموهما ويمتعهم بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة مليئة بالخير واليُمن والبركات.

وأشارا إلى ماحبى الله مملكتنا من نّعم كثيرة، ومنها أن أختصها المولى عز وجل بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث وفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام كافة الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة.سائلين المولى القدير أن يسهل على الحجاج أداء مناسكهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم مأجورين سالمين غانمين .