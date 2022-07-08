هيئة الإذاعة والتلفزيون ترصد استعداداتها لتغطية موسم حج هذا العام عبر تقنيات متطورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

رصدت هيئة الإذاعة والتلفزيون كافة طاقاتها البشرية والتقنية لتغطية مناسك حج هذا العام 1443هـ، انطلاقاً من واقع الحج كحدثٍ عالمي يخاطب الشرائع والجنسيات كافة، وفق رؤية مبنية على تعظيم أثر الحج عالمياً، وبثّ سماحة الدين الإسلامي؛ حيث انهت منذ وقت مبكر من انطلاق موسم الحج، خطتها التشغيلية المفصلة، التي تشمل جوانب متعددة للنقل التلفزيوني والإذاعي، فيما يتعلق بمناسك الحج وحركة الحجاج في المشاعر المقدسة.

وعملت الهيئة خلال هذا العام على العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية واللقاءات والتقارير الميدانية، عبر شبكة من المراسلين يتجاوز تعدادها الـ 50 مراسلاً ، والتقارير المسجلة التي تقدم هذا العام بشكل مختلف ومتجدد، وببث يومي على مدار الساعة طيلة أيام الحج؛ مركزة في تقديم منظومة أعمالها في الحج؛ على أحدث التقنيات فيما يوثق كل ما يؤديه الحاج من الطواف، ورمي الجمرات، وغيرها من النسك، إضافة إلى مراحل تنقله وسكنه.

كما وزعت الهيئة أكثر من 10 عربات للنقل في أنحاء المشاعر المقدسة، من أجل البث المباشر المستمر لوصول الحجاج عبر 150 كاميرا محمولة وثابتة ؛ لرصد الجهود الميدانية لقطاعات الدولة في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة للعمل على استضافة العديد من الشخصيات المعنية يومياً، عبر الاتصال المرئي أو الهواتف المحمولة، للحديث عن الاستعدادات والجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج .

وتقوم الهيئة خلال خطتها في موسم حج هذا العام، بتغطية مناسك الحج عبر البرامج المتنوعة والنشرات الإخبارية، مخصصة جزءاً كبيراً من المحتوى المقدم للقصص الإنسانية، والإرشادات التوعوية والتثقيفية، كما تقوم بتبادل المواد الإخبارية والبرامجية مع اتحاد إذاعات الدول العربية والهيئات الإعلامية الأخرى.

وكانت الهيئة قد أنهت وبالتزامن مع موسم حج هذا العام 1443هـ، عرض سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان “حجة الرسول” صلى الله عليه وسلم؛ تستعرضُ مراحـلَ حجة الرسول كما وردت في الأحاديث الصحيحة بطريقة مروية، تجعلُ من حجة الوداع قصةً ممتعةً ومقرونة بالحقائق، تعلقُ بالأذهان، ويعيشُ معها المشاهدُ حجةَ النبي الكريم كما حدثت، وتصور تفاصيلها، وتعرجُ على أبرز أحداثها، حيث تشرح مراحل حجة الرسول بطريقة مُيسَّرَةٍ وسهلةٍ، عن طريق تصوير الأماكن التي مرَّ بها الرسول.

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وقد جرى إنتاج الفيلم وفق معايير فنية عالمية مع إضافة عناصر إبهار بصري ومؤثرات مرئية؛ حيث تنقسمُ السلسلةُ إلى ثلاث مراحل؛ تستعرضُ المرحلةُ الأولى خروج الرسول – صلى الله عليه وسلم- من المدينة المنورة قاصداً مكة المكرمة مرورًا بميقات ذي الحليفة، أما المرحلة الثانية فتروي وصوله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، والكعبة المشرفة، وتوجهَه إلى مقام إبراهيم وأدائه ركعتي الطواف، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة، فيما تحاكي المرحلةُ الثالثةُ والأخيرةُ انتقالَه عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، والوقوف على جبل الرحمة، ومن ثم رميه الجمرات في منى، وبعد ذلك بقية النسك.

وجرى عرض السلسلة التي قدمها الباحثُ في التاريخ الدكتور عيد اليحيى، عبر جزأين؛ بالإضافة إلى ست قصص قصيرة على شاشة القناة السعودية، وكذلك المنصات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى عددٍ من القنوات الخليجية والعربية والإسلامية، والمنصات الرقمية، وترجمتها إلى ثلاث لغات هي: الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية؛ كما تأتي هذه السلسلةَ ضمن مبادرة “كنوز”، إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، المدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية.