115,641 ألف رأس من الأضاحي يستقبلها مهرجان أَضحيتي 43 بمدينة الأنعام ببريدة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
بلغ عدد الاضاحي بمهرجان أضحيتي 43 بمدينة الأنعام بمدينة بريدة خلال سبعة أيام أكثر من 115,641 ألف رأس من الأضاحي من كافة أنواع الماشية .
يذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم يعمل على تقديم العديد من الخدمات والفعاليات ضمن مهرجان أضحيتي 43 بمدينة الأنعام ومنطقة القصيم بشكل عام, حيث جهز 27 مسلخاً ثابتاً ومتنقلاً, و35 سوقاً للماشية, يخدم بها 200 موظف وفني, و60 طبيباً بيطرياً, و500 جزار وعامل, بالإضافة إلى 12 عيادة بيطرية متنقلة, و35 فرقة رقابية على الأسواق والمسالخ, بالإضافة إلى تقديم خدمات التنظيم الإرشادي للباعة ومرتادي السوق, وخدمات الإرشاد البيطري التوعوي, والكشف الظاهري لسلامة الأضاحي, والتعقيم والتطهير المستمر لأحواش الماشية, وتقديم الارشادات البيطرية لاختيار الأضحية السليمة صحياً.
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