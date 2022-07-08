بلدية محافظة المذنب تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
أنهت بلدية محافظة المذنب التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1443هـ بتهيئة الحدائق والمتنزهات والمرافق الترفيهية، لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين.
وأوضح رئيس بلدية محافظة المذنب يوسف بن عبدالله الخليفة أن الاستعدادات اشتملت على توفير منظومة خدمات متكاملة من خلال أعمال الصيانة والتجديد، والحرص على توافر أعلى درجات الأمان والسلامة في الألعاب بالمرافق الترفيهية.
لافتاً أن البلدية كثفت من الجولات الرقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، والحرص على التزامها بالتقيد بالاشتراطات الصحية، كمحال بيع الحلويات والمطاعم والحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية، وعمل حملات توعوية للطرق الصحيحة للتخلص من بقايا الأضاحي بهدف الحفاظ على نظافة المحافظة.
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