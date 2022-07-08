أمير الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، في جامع الملك فهد بإسكان الخبر عند الساعة 5:10 صباحاً. وعقب الصلاة يستقبل سمو أمير المنطقة الشرقية المهنئين بالعيد في ديوان الإمارة الساعة السادسة والنصف صباحاً.

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