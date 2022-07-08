“الصحة”: كوادر سعودية لرفع رضا الحجاج وتحسين تجربتهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تنفذ وزارة الصحة في موسم الحج لهذا العام 1443هـ، خطة تهدف لرفع نسبة رضا ضيوف الرحمن، المراجعين والمنومين في مستشفيات المشاعر المقدسة، تتمثل في تدريب وتأهيل كوادر سعودية متخصصة في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة تجربة المريض، تقوم بمهام متعددة خلال موسم الحج، تتمثل في تصميم رحلة الحاج داخل المنشآت الصحية بالمشاعر، منذ دخوله وحتى نهاية زيارته للمنشأة، وذلك لتقديم الخدمة الصحية بجودة عالية وخلال فترة قصيرة، دون تكدس او زحام.

وتهدف هذه المبادرة لحصول المستفيدين على الخدمات الصحية داخل منشآت المشاعر وتسهيل تنقلهم، كما تطبق “الصحة” معايير تجربة المريض داخل المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة، فيما تدير “تجربة المريض” آلية التعامل مع الشكاوي وتعمل على معالجتها والتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة لحلها، بالإضافة إلى قياسها تجربة الحاج وعكسها في مؤشرات وزارة الصحة بالحج، من خلال بناء التقارير الخاصة بتجربة المريض الحاج داخل المنشاة الصحية، سواء أقسام المنشاة، أو بالمرور اليومي على الحجاج المنومين وتلبية احتياجاتهم وقياس تجربتهم.

يُذكر أن “الصحة” تعمل على تذليل التحديات في التواصل واللغة للحجاج، إضافة إلى الإعداد والتجهيز لتوزيع هدايا معايدة الحجاج داخل المنشآت الصحية.