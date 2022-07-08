تعرف علي حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، أن يكون الطقس غائم جزئياً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة في مكة المكرمة تتراوح ما بين 30 – 44 درجة مئوية، واتجاه الرياح شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ ساعة ، ودرجة الحرارة في منى ومزدلفة وعرفات تتراوح ما بين 30 – 44 .

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