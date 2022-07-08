اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بالعفو الخاص والإفراج عن 107 نزيلا بمناسبة عيد الاضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 107 نزيلاً من المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.
ويأتي العفو الملكي، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وذلك جريًا على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، والتي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين.
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