اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بالعفو الخاص والإفراج عن 107 نزيلا بمناسبة عيد الاضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بإصدار‭ ‬مرسوم‭ ‬ملكي‭ ‬بالعفو‭ ‬الخاص‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬107‭ ‬نزيلاً‭ ‬من‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مختلفة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضوا‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادرة‭ ‬بحقهم‭.‬

ويأتي‭ ‬العفو‭ ‬الملكي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الاضحى‭ ‬المبارك،‭ ‬وذلك‭ ‬جريًا‭ ‬على‭ ‬عادة‭ ‬جلالته‭ ‬الكريمة‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لمن‭ ‬شملهم‭ ‬العفو‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالته،‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬النماء‭ ‬والتقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬