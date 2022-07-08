محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 8 يوليو 2022، تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 799435 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 633 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 783541 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9219 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 133 حالة. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة .. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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