محمد بن مسعود - الدمام - وفاة‭ ‬شخص‭ ‬‮«‬27‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬بين‭ ‬سيارة‭ ‬وشاحنة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عراد‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬باشرت‭ ‬اجراءاتها‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وفاة‭ ‬شخص‭ ‬‮«‬27‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬بين‭ ‬سيارة‭ ‬وشاحنة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عراد‭‭ ‬ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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