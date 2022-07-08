محمد بن مسعود - الدمام - أفاد التلفزيون الياباني بوفاة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا صباح اليوم الجمعة.
وكان رئيس الوزراء السابق شنزو آبي تعرض صباح اليوم لإطلاق نار من قبل مسلح خلال خطابه في تجمع بمدينة نارا. ونقل في الحال إلى المستشفى فاقدا للوعي وفي حالة حرجة.
ويعّد آبي الذي يبلغ 67 عاما. الوزير الأطول خدمة في تاريخ اليابان بعد الحرب واستقال في سبتمبر 2020.
من جهتها أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الروسية اليابانية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – اليابان تعلن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.