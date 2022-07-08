اخبار دوليه – اليابان تعلن وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق نار

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬أفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الياباني‭ ‬بوفاة‭ ‬شينزو‭ ‬آبي‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اليابان‭ ‬السابق،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسلح‭ ‬أثناء‭ ‬إلقائه‭ ‬خطابا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نارا‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬شنزو‭ ‬آبي‭ ‬تعرض‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسلح‭ ‬خلال‭ ‬خطابه‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬بمدينة‭ ‬نارا‭. ‬ونقل‭ ‬في‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬فاقدا‭ ‬للوعي‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭.‬

ويعّد‭ ‬آبي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬67‭ ‬عاما‭. ‬الوزير‭ ‬الأطول‭ ‬خدمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اليابان‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬واستقال‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2020‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آبي‭ ‬شخصية‭ ‬سياسية‭ ‬بارزة‭ ‬قدمت‭ ‬مساهمة‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الروسية‭ ‬اليابانية‭.‬