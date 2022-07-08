وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار عليه في مدينة نارا بغرب البلاد.
وتعرض آبي لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة خلال إلقاء خطاب في حملته الانتخابية يوم الجمعة، لينقل بعدها جوا على وجه السرعة إلى المستشفى.
وكشف وزير الدفاع الياباني، في تصريح صحفي: “بلغني أن رئيس الوزراء السابق يخضع حاليا لعملية نقل دم وأن الجهود تبذل لإنقاذ حياته”، إلا أن جهود إنقاذ حياة شينزو آبي باءت بالفشل.
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