فهد الهريفي يوجه نصائح لـ رودي جارسيا

محمد بن مسعود - الدمام - حرص نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي على توجيه عدة نصائح لمدرب العالمي الجديد، الفرنسي رودي جارسيا قبل بدء مهمته مع الفريق.

جارسيا نصراوي

ونجح رئيس النصر، مسلي آل معمر في التعاقد مع رودي جارسيا لقيادة الفريق الأول بنادي النصر لمدة عامين، في أولى تجاربه خارج أوروبا، وذلك بعد رحيل المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو عقب 6 أشهر مع العالمي.

الهريفي ينصح رودي جارسيا

وقال الهريفي: “قولوا لجارسيا الفريق لا يملك هوية ولا شخصية ولا استقراراً، الثقة لدى الكثير مفقودة بسببها الفريق عبارة عن نجوم عدة أكثرهم لا يملك خصائص أو وظائف المركز والازدواجية ذابحة الفريق”.

وتابع الهريفي رسالته لرودي جارسيا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يجب أن تعتمد على علمك ومنهجك فلا يوجد من يفيدك أو يساعدك في الفريق.. إن سمعت للآخرين راح تضيع”.

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احتياجات النصر

وأضاف في حديثه لرودي جارسيا: “يجب أن يعلم أن الآخرين سابقينه بخطوات.. إن أحسنت استقطاب أدواتك واختيار عناصرك حسب أسلوبك وفلسفتك راح تختصر الزمن، الفريق يحتاج حارس وظهير أيسر ومحور 6 خالص”.

واستكمل نجم النصر السابق حديثه لرودي جارسيا بشأن الصفقات، قائلًا: “إذا لم تستقطب مهاجم 9 يعمل كل شيء فإن الثلث الهجومي لن ينجح إلا باللامركزية في عناصره ليتواكب مع إمكانيات المتواجدين”.

ما يحتاجه النصر بالموسم الجديد

وواصل: “في منظومة كرة القدم لا ينفع الاسم ولا التاريخ الذي ينفعك هو عملك التراكمي لأنه يخلق الهوية والتفاهم والشخصية والثقة النصر يحتاجه ويحتاج الصبر على بنايته لأنه هذا هو ضريبته جربناها في ثلاث مواسم، كل مرة راح نكوش ع كل شيء اعملوها مره واحد وادعموا العمل الصحيح حتى ننشد الكمال”.

واختتم حديثه قائلًا: “الحرس القديم الذي لم يقوم العمل طول موسمين ماضيين وهو قريب منه يا ليت يستحون من أنفسهم ويبعدون ومعهم الكثير من الإعلاميين، الكيان يحتاج هيكل تنظيمي مكتمل مشرف لكرة القدم ومدير للكرة من يسير النادي ومن يشكل ويختار، أتمنى منه عدم التدخل في الأمور الفنية والاكتفاء بدعمه”.