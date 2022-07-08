“الموارد البشرية” توضح سبب تأخر البت في طلبات التسجيل بالضمان المطور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع استفسارات وردت إليها بشأن سبب تأخر البت في طلبات التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور.
وأكدت الوزارة، أنها تعمل على إعلان نتائج طلبات التسجيل بشكل تدريجي، لافتةً إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للمُستفيدين بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أنه لا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة كاملة، مبينةً أنه سيتم التحقق من مصادر الدخل لاحقاً.
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