مصر‭.. ‬قرار‭ ‬بتطوير‭ ‬‮«‬مقبرة‭ ‬الدبابات‮»‬‭ ‬شرقي‭ ‬قناة‭ ‬السويس

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد‭ ‬منطقة‭ ‬كانت‭ ‬تُعرف‭ ‬سابقا‭ ‬باسم‭ ‬“مقبرة‭ ‬الدبابات”‭ ‬شرقي‭ ‬قناة‭ ‬السويس،‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬يأمل‭ ‬داعموه‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬صناعية‭ ‬لإنتاج‭ ‬بضائع‭ ‬للتصدير‭ ‬وللسوق‭ ‬المحلية‭.‬

تقع‭ ‬المنطقة‭ ‬الصناعية‭ ‬بشرق‭ ‬بورسعيد‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بورسعيد،‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مناطق‭ ‬قيد‭ ‬التطوير‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬القناة‭ ‬التي‭ ‬يعبر‭ ‬خلالها‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬الشحن‭ ‬العالمية‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الصناعية‭ ‬سامح‭ ‬جبرة‭: ‬“المنطقة‭ ‬دي‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬أنا‭ ‬شايف‭ ‬الحقيقة‭ ‬إنه‭ ‬مكان‭ ‬عبقري”‭.‬

وأضاف‭ ‬جبرة‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬كانت‭ ‬المنطقة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أرض‭ ‬اشتهرت‭ ‬بتدمير‭ ‬مركبات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬الحروب‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭.‬

ووصلت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وبقيت‭ ‬هناك‭ ‬حتى‭ ‬طردتها‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1973‭.‬

وأشار‭ ‬جبرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية،‭ ‬قام‭ ‬جهاز‭ ‬مشروعات‭ ‬الخدمة‭ ‬الوطنية‭ ‬بتجفيف‭ ‬التربة‭ ‬وإزالة‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬تغطي‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تجهيز‭ ‬الأرض‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الصناعات‭ ‬الخفيفة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

وسيتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مراحل‭ ‬تغطي‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬في‭ ‬المجمل،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المراحل‭ ‬خلال‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬شركات‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬خطوط‭ ‬للطلاء‭ ‬والطباعة‭ ‬وإنتاج‭ ‬لوحات‭ ‬السيارات‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬مصنع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الصناعية‭ ‬وهو‭ ‬مصنع‭ ‬للشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المصرية‭ ‬لصناعة‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ (‬نيرك‭) ‬لإنتاج‭ ‬عربات‭ ‬القطار‭ ‬ومترو‭ ‬الأنفاق،‭ ‬بحلول‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬جبرة‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬أعمال‭ ‬تشييد‭ ‬المصانع‭ ‬الأخرى‭ ‬بحلول‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬