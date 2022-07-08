اخبار دوليه – بعد‭ ‬لوغانسك‭ ..‬بريطانيا‭ ‬تكشف‭ ‬الهدف‭ ‬التكتيكي‭ ‬الفوري‭ ‬لروسيا

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تركز‭ ‬عتادها‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬سيفرسك،‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬8‭ ‬كيلومترات‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬الخط‭ ‬الأمامي‭ ‬الحالي‭ ‬لقواتها‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بالتطورات‭ ‬على‭ ‬“تويتر”‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬ستتوقف‭ ‬مؤقتا‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬لإعادة‭ ‬التزود‭ ‬بالإمدادات‭ ‬قبل‭ ‬القيام‭ ‬بعمليات‭ ‬هجومية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬أوبلاست‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬احتمالا‭ ‬واقعيا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الهدف‭ ‬التكتيكي‭ ‬الفوري‭ ‬لروسيا‭ ‬هو‭ ‬سيفرسك،‭ ‬إذ‭ ‬تحاول‭ ‬قواتها‭ ‬التقدم‭ ‬نحو‭ ‬هدفها‭ ‬الأكثر‭ ‬ترجيحا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سلوفيانسك‭ ‬وكراماتورسك‭ ‬الحضرية‭.‬

معارك‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا

وتواصل‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬لمنطقة‭ ‬دونيتسك‭.‬

وبعد‭ ‬تعزيز‭ ‬سيطرتها‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬لوغانسك‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬لم‭ ‬تخف‭ ‬موسكو‭ ‬عزمها‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تفرض‭ ‬سيطرتها‭ ‬عليها‭ ‬بعد،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬كييف‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المدن‭ ‬الكبيرة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬مدينة‭ ‬كراماتورسك‭ ‬في‭ ‬دونيتسك‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬أطلقت‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬خلال‭ ‬غارة‭ ‬جوية،‭ ‬الخميس،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬لمقتل‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬6‭.‬

وكتب‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬بافلو‭ ‬كيريلينكو،‭ ‬إن‭ ‬الصواريخ‭ ‬ألحقت‭ ‬أضرارا‭ ‬بـ6‭ ‬مبان‭ ‬بينها‭ ‬فندق‭ ‬ومبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الصناعي‭ ‬الكبير‭.‬

الذي‭ ‬اشتكى‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬روسي‭ ‬مكثف‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تيليغرام‭ ‬أن‭ ‬الروس‭ ‬قتلوا‭ ‬7‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭.‬