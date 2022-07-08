اخبار دوليه – المتهم‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬شينزو‭ ‬آبي‭ ‬يفصح‭ ‬عن‭ ‬‮«‬نواياه‮»‬

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬اليابانية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬رجلا‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬شينزو‭ ‬آبي‭ ‬أبلغ‭ ‬الشرطة‭ ‬بأنه‭ ‬“كان‭ ‬يشعر‭ ‬بالاستياء‭ ‬تجاه‭ ‬آبي‭ ‬وكان‭ ‬ينوي‭ ‬قتله”‭.‬

ونُقل‭ ‬آبي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬حرجة،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬أثناء‭ ‬إلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬انتخابية،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نارا‭ ‬بغرب‭ ‬البلاد‭.‬

وتحتجز‭ ‬الشرطة‭ ‬المتهم،‭ ‬الذي‭ ‬تردد‭ ‬أنه‭ ‬عضو‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الذاتي‭ ‬البحرية‭ ‬اليابانية‭.‬

وكشف‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الياباني،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭: ‬“بلغني‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬يخضع‭ ‬حاليا‭ ‬لعملية‭ ‬نقل‭ ‬دم‭ ‬وأن‭ ‬الجهود‭ ‬تبذل‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياته”‭.‬

إدانات‭ ‬دولية

وعلّق‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬فوميو‭ ‬كيشيدا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬“تصرف‭ ‬لا‭ ‬يغتفر”،‭ ‬وأدانه‭ ‬“بأقوى‭ ‬العبارات”‭.‬

وأضاف‭ ‬كيشيدا‭ ‬أن‭ ‬آبي‭ (‬67‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطيرة،‭ ‬وأبدى‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬نجاة‭ ‬صاحب‭ ‬أطول‭ ‬فترة‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬وزراء‭ ‬اليابان‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬إنه‭ ‬شعر‭ ‬بالفزع‭ ‬والحزن‭ ‬الشديد‭ ‬لسماع‭ ‬خبر‭ ‬“الهجوم‭ ‬الخسيس”‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اليابان‭ ‬السابق‭.‬

وأضاف‭ ‬جونسون،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭: ‬“قلبي‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬وأحبائه”‭.‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬أنه‭ ‬“حزين‭ ‬جدا”‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬شينزو‭ ‬آبي،‭ ‬واصفا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬السابق‭ ‬بأنه‭ ‬“صديق‭ ‬عزيز”‭.‬

وكتب‭ ‬مودي‭ ‬على‭ ‬تويتر‭: ‬“حزين‭ ‬جدا‭ ‬جراء‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬صديقي‭ ‬العزيز‭ ‬آبي”،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬“أفكارنا‭ ‬وصلواتنا‭ ‬معه‭ ‬ومع‭ ‬أسرته‭ ‬وشعب‭ ‬اليابان”‭.‬

أما‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬فأبرز‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬“تشعر‭ ‬بقلق‭ ‬عميق”‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬بالرصاص‭ ‬على‭ ‬آبي‭.‬

وصرح‭ ‬بلينكن،‭ ‬للصحفيين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬بالي‭ ‬“إنها‭ ‬لحظة‭ ‬حزينة‭ ‬جدا”،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬“حزينة‭ ‬جدا‭ ‬وقلقة‭ ‬جدا”‭.‬

وأضاف‭ ‬بلينكن‭ ‬“لا‭ ‬نعرف‭ ‬حالته‭ ‬الصحية”،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“أفكارنا‭ ‬وصلواتنا‭ ‬معه‭ ‬ومع‭ ‬أسرته‭ ‬والشعب‭ ‬الياباني”‭.‬

وكان‭ ‬بلينكن‭ ‬يتحدث‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإندونيسية‭ ‬ريتنو‭ ‬مارسودي،‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬بدورها‭ ‬عن‭ ‬“خالص‭ ‬تعازينا‭ ‬ودعواتنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق”‭.‬

هذا‭ ‬وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التايلاندي‭ ‬دون‭ ‬برامودويناي‭ ‬لصحفيين‭ ‬في‭ ‬بانكوك‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬برايوت‭ ‬تشان‭ ‬أو‭ ‬تشا‭ ‬“مصدوم‭ ‬جدا‭ ‬لما‭ ‬حدث‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الياباني‭ ‬السابق‭ ‬شينزو‭ ‬آبي”،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“برايوت‭ ‬وآبي‭ ‬صديقان‭ ‬وتربط‭ ‬بينهما‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬نسبيا”‭.‬