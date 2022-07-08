فيصل بن فرحان يصل إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، وكان في استقباله معالي وزيرة خارجية اندونيسيا ريتنو مارسودي. أخبار قد تهمك

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