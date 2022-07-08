اخبار دوليه – لافروف‭ ‬يتغيب‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬أمام‭ ‬قمة‭ ‬العشرين

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬تغيب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬عن‭ ‬جلسة‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬طلبوا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هوياتهم‭ ‬إن‭ ‬الوزير‭ ‬الروسي‭ ‬حضر‭ ‬الجلسات‭ ‬الصباحية‭ ‬في‭ ‬بالي‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬حاضرا‭ ‬عندما‭ ‬تحدث‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬هيمن‭ ‬عليه‭ ‬موضوع‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭.‬