اخبار دوليه – لافروف‭ ‬يتغيب‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكراني‭ ‬أمام‭ ‬قمة‭ ‬العشرين

محمد بن مسعود - الدمام - تغيب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن جلسة تحدث فيها نظيره الأوكراني عبر الإنترنت الجمعة إلى وزراء خارجية مجموعة العشرين في إندونيسيا، كما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
وقال عدد من الدبلوماسيين طلبوا عدم كشف هوياتهم إن الوزير الروسي حضر الجلسات الصباحية في بالي لكنه لم يكن حاضرا عندما تحدث دميترو كوليبا في اجتماع بعد الظهر هيمن عليه موضوع الغزو الروسي لأوكرانيا.
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