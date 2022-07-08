اخبار دوليه – حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭ ‬يتوافدون‭ ‬إلى‭ ‬صعيد‭ ‬عرفات‭ ‬الطاهر

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت‭ ‬قوافل‭ ‬حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام،‭ ‬مع‭ ‬إشراقة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬الحجة‭ ‬لعام‭ ‬1443هـ،‭ ‬بالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬صعيد‭ ‬عرفات‭ ‬الطاهر،‭ ‬مفعمين‭ ‬بأجواء‭ ‬إيمانية‭ ‬يغمرها‭ ‬الخشوع‭ ‬والسكينة،‭ ‬ملبين‭ ‬متضرعين‭ ‬داعين‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يمن‭ ‬عليهم‭ ‬بالعفو‭ ‬والمغفرة‭ ‬والرحمة‭ ‬والعتق‭ ‬من‭ ‬النار‭.‬

وفي‭ ‬مشهد‭ ‬مهيب‭ ‬وجمع‭ ‬راج‭ ‬رحمة‭ ‬ربه‭ ‬وابتغاء‭ ‬مرضاته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬المبارك،‭ ‬أفضل‭ ‬يوم‭ ‬طلعت‭ ‬عليه‭ ‬الشمس‭ ‬،‭ ‬يقف‭ ‬الحاج‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬عرفات‭ ‬الطاهر،‭ ‬وعرفة‭ ‬كلها‭ ‬موقف‭ ‬إلا‭ ‬وادي‭ ‬عرنة،‭ ‬وذلك‭ ‬كما‭ ‬روى‭ ‬جابر‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنه‭ ‬قال‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ – ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ – ( ‬ما‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أفضل‭ ‬عند‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬عرفة‭ ‬ينزل‭ ‬الله‭ ‬تبارك‭ ‬وتعالى‭ ‬إلى‭ ‬السماء‭ ‬الدنيا‭ ‬فيباهي‭ ‬بأهل‭ ‬الأرض‭ ‬أهل‭ ‬السماء‭ ‬فيقول‭ ‬انظروا‭ ‬إلى‭ ‬عبادي‭ ‬جاؤوني‭ ‬شعثًا‭ ‬غبرًا‭ ‬ضاحين‭ ‬جاؤوا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬فج‭ ‬عميق‭ ‬يرجون‭ ‬رحمتي‭ ‬ولم‭ ‬يروا‭ ‬عذابي‭ ‬فلم‭ ‬ير‭ ‬يوم‭ ‬أكثر‭ ‬عتقًا‭ ‬من‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬عرفة‭ .‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬أن‭ ‬قوافل‭ ‬الحجاج‭ ‬إلى‭ ‬مشعر‭ ‬عرفات‭ ‬الطاهر‭ ‬واكبتها‭ ‬متابعة‭ ‬أمنية‭ ‬مباشرة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬أفراد‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬أحاطت‭ ‬طرق‭ ‬المركبات‭ ‬ودروب‭ ‬المشاة‭ ‬لتنظيمهم‭ ‬حسب‭ ‬خطط‭ ‬تصعيد‭ ‬وتفويج‭ ‬الحجيج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إرشادهم‭ ‬وتأمين‭ ‬السلامة‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭.‬

وانتشر‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬الطرقات‭ ‬الموصلة‭ ‬بعرفات‭ ‬رجال‭ ‬المرور‭ ‬يساندهم‭ ‬أفراد‭ ‬الأمن‭ ‬والكشافة‭ ‬باذلين‭ ‬قصار‭ ‬جهدهم‭ ‬لتأمين‭ ‬الانسيابية‭ ‬والمرونة‭ ‬بالحركة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المشعر‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والإسعافية‭ ‬والتموينية‭ ‬وما‭ ‬يحتاج‭ ‬إليه‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬الذين‭ ‬قطعوا‭ ‬المسافات‭ ‬وتحملوا‭ ‬المشقة‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬المعمورة‭ ‬ليؤدوا‭ ‬الركن‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬الإسلام‭ ‬حامدين‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هداهم‭ ‬إليه‭.‬

ومع‭ ‬غروب‭ ‬شمس‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬تبدأ‭ ‬جموع‭ ‬الحجيج‭ ‬نفرتها‭ ‬إلى‭ ‬مزدلفة‭ ‬ويصلون‭ ‬فيها‭ ‬المغرب‭ ‬والعشاء‭ ‬ويقفون‭ ‬فيها‭ ‬حتى‭ ‬فجر‭ ‬غد‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬الحجة‭ ‬لأن‭ ‬المبيت‭ ‬بمزدلفة‭ ‬واجب‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬رسول‭ ‬الله‭ – ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ – ‬فيها‭ ‬وصلى‭ ‬بها‭ ‬الفجر‭.‬