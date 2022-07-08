اخبار دوليه – إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بجروح

محمد بن مسعود - الدمام - تعرّض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لهجوم الجمعة وشوهِد ينزف خلال حدث في مدينة نارا الغربيّة وكان فاقدًا للوعي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلّية.

وذكرت وسائل إعلام عدّة، بينها وكالة «كيودو» للأنباء، أنّ رئيس الوزراء السابق تعرّض لهجوم. وتحدّثت «كيودو» ومحطّة «إن إتش كيه» الوطنيّة عن سماع دويّ إطلاق نار.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام بأنّ آبي لم تظهر عليه أيّ مؤشّرات حيويّة بعد نقله إلى المستشفى في أعقاب هجوم على ما يبدو خلال حدث انتخابي في منطقة نارا.

ونقلت محطّة «إن إتش كيه» الوطنيّة عن إدارة إطفاء محلية، أنّ رئيس الوزراء السابق آبي يبدو أنّه يعاني من توقّف وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا. ولم يرد تأكيد فوري من الشرطة أو مسؤولين في إدارة الإطفاء اتّصلت بهم وكالة فرانس برس.

وذكرت قناة «إن إتش كيه» الوطنيّة أيضاً أنّه تمّ اعتقال رجل بتهمة محاولة القتل بعد إطلاق النار على آبي.