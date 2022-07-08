“السديس”: نجاح المرحلة الأولى من خطة الحج دون أي حوادث بين الحجاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس نجاح المرحلة الأولى من خطة الرئاسة لحج هذا العام دون حصول أي حوادث بين قاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد السديس أن الخطة التي ارتكزت على عديد من المحاور التشغيلية الهادفة لخدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المستويات قد حققت أهدافها، مبيناً أن التعاون المثمر مع كافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن قد أدى لتكامل الجهود وتناغم الأعمال وتحقيق المنشود.

وأبان أن العمل لا يزال مستمراً لتوفير بيئة آمنة وصحية في الحرمين الشريفين، لخدمة ضيوف الرحمن ولإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية.