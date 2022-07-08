اخبار دوليه – بدء اجتماع مجموعة العشرين في بالي بمشاركة بلينكن ولافروف

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ وزراء خارجيّة مجموعة العشرين اجتماعًا الجمعة في بالي بمشاركة وزيري الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف اللذين لم يلتقيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاساته العالميّة على الاقتصاد والجغرافيا السياسيّة في صلب المناقشات، لكنّ البحث عن إجماع بين المجتمعين سيكون صعبًا، ويُتوقّع أن تكون المناقشات متوتّرة بين الغربيّين وموسكو.
ودعت ريتنو مارسودي، وزيرة خارجيّة إندونيسيا، الدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، الجمعة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بحضور لافروف.
وقالت الوزيرة في افتتاح اجتماع وزراء خارجيّة المجموعة، «من مسؤوليّتنا إنهاء الحرب في أسرع وقت وتسوية خلافاتنا على طاولة المفاوضات، وليس في ساحة المعركة».
ويعود آخر لقاء بين بلينكن ولافروف إلى فبراير في جنيف، حيث حذّر الوزير الأميركي روسيا وقتذاك من عواقب هائلة في حال غزوها لأوكرانيا، وهو ما فعلته في 24 فبراير.
ويُمهّد هذا الاجتماع لقمّة للرؤساء والقادة في نوفمبر، وسيغتنم بلينكن فرصة انعقاده للضغط على حلفاء أبدوا مواقف مختلفة إزاء أوكرانيا، مثل الهند، ودفعهم إلى النأي بأنفسهم عن موسكو.
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