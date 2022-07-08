حساب المواطن يكشف سبب اختفاء أيقونة “دراسة الأهلية” لدى المتقدمين الجدد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف برنامج حساب المواطن، عن سبب عدم ظهور دراسة الأهلية والدفعات المالية في حسابات بعض المتقدمين للاستفادة من دعم البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه في حال لم تتم دراسة حالة الأهلية مسبقاً للمتقدم ستكون أيقونة دراسة الأهلية والدفعات المالية غير متاحة.

وأشار إلى أنه يمكن للفرد المُستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، على أن يشمل ذلك صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص.