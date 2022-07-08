محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تقوم وزارة الصحة ببث رسائلها التوعوية الموجهة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج العام الحالي 1443هـ، عبر مواقعها، ومختلف الوسائل الإعلامية وأماكن تواجدهم بالعاصمة المقدسة والمشاعر.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: أخي الحاج/ أختي الحاجة، حفاظًا على صحتك وصحة من حولك من الإصابة بالفيروسات المعدية، احرص على ارتداء الكمامة عند دخولك المشاعر المقدسة أو الحرمين الشريفين.

كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة” تدعو الحجاج للحرص على ارتداء الكمامات لحمايتهم من الفيروسات المعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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