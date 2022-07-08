شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار يصحبها تساقط للبرد وجريان للسيول على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من مدن ومحافظات منطقة جازان تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع الموج، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان والدرب وبيش والأجزاء الساحلية.

كما توقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم ، أن تكون الفرصة ما تزال مهيّأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح سطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية على محافظات أبوعريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والرّيث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.