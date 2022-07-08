محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.