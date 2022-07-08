اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس غائم جزئيا إلى غائم ورطب احيانا

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى غائما جزئيا إلى غائم ورطب احيانا. الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار. ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام. درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 20%.

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