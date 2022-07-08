الرئيس الشيشاني يغادر المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة غادر فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان المدينة المنورة اليوم. وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين.

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