شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «الأفواج الأمنية» تشارك في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك قوات الأفواج الأمنية لأول مرة في موسم حج هذا العام 1443 ه في شرف خدمة ضيوف الرحمن، من خلال انتشارها في المراكز والمواقع الخاصة بإدارة وتنظيم المشاة وإدارة الحشود وتقديم الدعم والإسناد وفق المهام والمسؤوليات المسندة إليها في خطة الحج.

وتضمنت مشاركة القوات الإسناد الآلي بمركبات الدفع الرباعي والمركبات المصفحة لمواجهة أي أعمال قد تخل بالأمن، وكذلك لنقل رجال الأمن في الظروف الصعبة والمناطق الوعرة، وفي عمليات الدعم والمساندة الأمنية.