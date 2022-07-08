الرئيس الشيشاني يصل إلى المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وصل فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان للمدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمين عام مجلس المنطقة في إمارة المدينة المنورة المهندس محمد عباس، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين.