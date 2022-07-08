بلدية رياض الخبراء تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أكملت بلدية محافظة رياض الخبراء التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك بتجهيز الميادين والساحات والحدائق في المحافظة والمراكز التابعة لها. واوضح رئيس بلدية محافظة رياض الخبراء المهندس بجاد بن جبر الجبرين أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر بتزيين مداخل المحافظة، حيث تواصل الفرق الميدانية جهودها في تجهيز مصليات العيد وتزيين الشوارع والطرق الرئيسة بالإنارة التجميلية مبيناً أنه سيكون هناك توزيعات للهدايا في مصليات العيد بالمحافظة بهذه المناسبة

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