شبكة ضخمة لإنارة المشاعر المقدسة.. مشعر عرفات يرتدي حُلته لاستقبال الحجاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

توشح مشعر عرفات حُلةً بديعة من الإنارة التي نفذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة وفق طراز هندسي فريد وأساليب مبتكرة.

وبدأ المشعر مساء يوم التروية في أبهى صورة من عقود الإضاءات المميزة، التي كستهُ إياها فرق الأمانة، التي حولت مساء ليلة عرفات إلى شعلة متوهجة بالأنوار ، وأضفت عليه مزيداً من أجواء الطمأنينة والروحانية.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة بإنشاء شبكة ضخمة ومتطورة من الإنارة في المشاعر المقدسة يبلغ حجم مكوناتها حوالي (20000) وحدة إنارة مختلفة القدرات، مثبتة على ما يقارب (5000) برج وعامود مختلف الأطوال والاستطاعات والأشكال ، وجرى توزيعها لتغطي جميع شوارع وطرقات المشاعر، ولتشكل نموذجا رائعا من الإضاءات.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع بن فيصل الشريف أن الأمانة تقوم في كل عام بتحديث وتطوير شبكات الإنارة بالمشاعر المقدسة، والعمل على زيادتها وصيانتها، حيث جرى خلال هذا العام عمل الصيانة الوقائية لأكثر من (22000) وحدة إنارة وفانوس وعدد من الكشافات مختلفة الاستطاعات، التي تعمل بتقنية الـ(LED) الحديثة والمتطورة، كما قامت الأمانة بتفقد جميع عناصر الشبكة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها منذ وقت مبكر؛ استعداداً لهذه الليلة.

وبيّن بأنه جرى تركيز أعمال الصيانة الوقائية على بعض المواقع في مشعر عرفات، وطرق المشاة الجديدة، والطرق المؤدية بين مشعري عرفات ومزدلفة، وعدد من المواقع الأخرى ، وقد شملت أبراجاً بطول (50) متراً وأخرى (30) متراً وكشافات 1000 واط و400 واط.

وأكد الشريف أن هناك فرقاً تعمل هذه الأيام على مدار الساعة لمتابعة أعمال المقاول، وتفقد عناصر الشبكة والمحافظة على كفاءتها