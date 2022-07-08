شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتابع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة في مقر الأمن العام بمشعر منى.

ونقل سموه خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، للمشاركين في موسم حج هذا العام.

وتابع سموه خلال الاجتماع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1443هـ، كما استعرض نتائج المراحل الحالية واستعدادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها خلال عيد الأضحى المبارك، وأيام التشريق في الحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.