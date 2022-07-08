طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الداخلية أنه سيفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج لمنع دخول مخالفي الأنظمة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة العقيد طلال الشلهوب خلال مؤتمر صحفي أمس، إنه تم ضبط عدد من مخالفي تعليمات الحج في مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى.

وشدد على أن الوزارة لن تسمح لكائن من كان بتعريض سلامة ضيوف الرحمن لأي عارض، مؤكدا أن عقوبة ناقلي الحجاج دون تصريح تصل إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر، وعقوبة الحج بلا تصريح 10 آلاف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدا.

الحج والعمرة

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد أنه تم استخدام كافة المواقع في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن، وتخصيص مساحة من 1.6 إلى 2.5 م2 لكل حاج. وأضاف أنه تم تجهيز 17 ألف حافلة لنقل الحجاج، مشيرا إلى وجود فرق إسناد ميدانية ترافق الحجاج أثناء تنقلهم، في الوقت الذي تم تطبيق بطاقة الحاج الذكية بكافة تطبيقاتها، وتطبيق برنامج رضا المستفيد عبر الضيف الخفي ومركز التواصل.

الصحة

في المقابل لفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إلى مشاركة نحو 25 ألفا من أبطال الصحة في تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن من الحجاج في المشاعر المقدسة، في 13 مستشفى تحتوي على 4654 سرير تنويم، و1080 سرير عناية مركزة، كما تم تخصيص 238 سرير إجهاد حراري خاص بمصابي ضربات الشمس.

في حين أكد وجود 16 مركز طوارئ بجسر الجمرات، و147 مركزا صحيا موزعة في المشاعر المقدسة، في الوقت الذي تشارك وزارة الصحة خدماتها، هيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الهلال الأحمر.

وأشار إلى بلوغ عدد زوار المنشآت الصحية 53,010، وتقديم 1736 خدمة من الصحة الافتراضية.

من المؤتمر الصحفي:

50 ألف ريال عقوبة نقل المخالفين

6 أشهر سجن عقوبة نقل حجاج بدون تصريح

10 آلاف ريال غرامة الحج بدون تصريح

17 ألف حافلة لنقل ضيوف الرحمن

1.6 م2 إلى 2.5 م2 لكل حاج بالمخيم

فرق إسناد ميدانية ترافق الحجاج أثناء تنقلهم

تطبيق بطاقة الحاج الذكية بكل تطبيقاتها

25 ألفا من أبطال الصحة يشاركون في الحج

13 مستشفى تحتوي على 4654 سرير تنويم

1080 سرير عناية مركزة

238 سريرا لمصابي ضربات الشمس

16 مركز طوارئ بجسر الجمرات

147 مركزا صحيا موزعة في المشاعر المقدسة

1736 خدمة من الصحة الافتراضية