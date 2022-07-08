أمير مكة: لم تسجل أي حوادث أو أمراض وبائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، خالد الفيصل، عدم تسجيل أي أمراض أو حالات في يوم التروية ضمن حجاج بيت الله الحرام.

وشدد خلال مؤتمر صحفي أمس، أنه «على الرغم من جائحة كورونا خلال العامين الماضيين إلا أن المملكة لم توقف الحج»، وقال «نرحب بالحجاج ونتشرف بخدمتهم في كل مكان وزمان، والمشاريع الحالية شهدت قفزة نوعية مقارنة بالعام الماضي».

وأعلن أن عدد العاملين في خدمة ضيوف الرحمن يتجاوز 150 ألفا من رجال الأمن والعاملين في الميدان، مشيرا إلى أنه تم ضبط نحو 2500 مخالف لنظامي الإقامة وأمن الحدود من جنسيات مختلفة في مكة المكرمة يشتبه في محاولتهم دخول المشاعر لأداء الحج دون تصريح، كما تم ضبط 19 ناقلا لمخالفي أنظمة الحج، وضبط أكثر من 76 حملة وإعلانا وهميا للحج، وأكد أنه جرى إعادة ما يزيد على 111 ألف مخالف، وأكثر من 68 ألف مركبة غير مرخص لها بدخول مكة المكرمة.

وحيال الخدمات أبان أن أحمال الكهرباء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام تقدر بما يزيد على 3800 ميجاوات، وسيتم ضخ قرابة 20 مليون م3 من المياه خلال شهر ذي الحجة.

وفي الجانب الصحي أكد أنه جرى تجهيز 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير يساندها 171 مركزا صحيا إضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية للحجيج، مشيرا إلى أن قطار المشاعر سينقل 210 آلاف حاج، فيما سيتم نقل 790 ألف حاج بواسطة 16 ألف حافلة حديثة.

ورفع رئيس لجنة الحج المركزية، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين «حفظهما الله» نظير ما تم توفيره من إمكانات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة.

وقال «على الرغم من تفشي فيروس كورونا خلال العامين الماضيين إلا أن المملكة لم توقف الحج، بل أدى المسلمون المناسك بأعداد محدودة وفق إجراءات احترازية عالية، وفي هذا العام نعود إلى رفع الأعداد إلى مليون حاج وسط منظومة متكاملة من الخدمات الرامية للتسهيل عليهم والحفاظ على سلامتهم»، وقدم الشكر للجهات العاملة والمتطوعين الذين يقدمون نموذجا مشرفا في خدمة ضيوف الرحمن.

وعقد الأمير خالد الفيصل مؤتمرا صحفيا فور وصوله إلى مشعر منى لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانيا على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي، وكان في استقباله، نائب أمير المنطقة بدر بن سلطان، وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والمدني.

أرقام أعلنها رئيس لجنة الحج المركزية:

150ألف رجل أمن في الميدان

210آلاف حاج ينقلهم قطار المشاعر

790ألف حاج يتنقلون بـ16 ألف حافلة حديثة

3700سرير مجهزة لاستقبال الحالات الصحية

2500مخالف ضبطوا على حدود مكة

76حملة وهمية قبض عليها

19 ناقلا لمخالفي الأنظمة سقطوا في يد الأمن