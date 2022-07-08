300 ضيف من ذوي الإعاقة على عرفات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصعد 300 ضيف من ذوي الإعاقة جبل عرفات اليوم، بعدما أتوا إلى المملكة لأداء فريضة الحج ضمن المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة للسنة الثانية على التوالي لحج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والأيتام من كافة مناطق السعودية. وتهدف المبادرة إلى تمكين ذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، ضمن الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة هذه الفئة الغالية تماشيا مع رؤية 2030. ووفرت وزارة الحج والعمرة مرافقين للإعاقات ذات الحاجة، وسكنا مناسبا ومهيأ يراعي ظروفهم، وسيارات مجهزة للتنقل داخل المشاعر. ووفرت وزارة الحج والعمرة مرافقين للإعاقات ذات الحاجة، وسكنا مناسبا ومهيأ يراعي ظروفهم، وسيارات مجهزة للتنقل داخل المشاعر.

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