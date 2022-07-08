استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات بموسم الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تطوير الخدمات المقدمة للحجيج باستخدام الذكاء الاصطناعي، يجري معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى خلال موسم حج هذا العام 30 دراسة وبحثا تتعلق بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالمدينة المنورة، وتهدف إلى الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرامية إلى توفير أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

حركة المركبات

وبين عميد المعهد الدكتور تركي العمرو أن موسم حج هذا العام شهد استحداث دراسة تتناول حركة المركبات على الطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية للمسجد الحرام بطلب من الجهات ذات العلاقة لتقييم مستوى الخدمة المرورية على محاور محددة بمكة المكرمة نظرا لأن أعدادا كبيرة من ضيوف الرحمن تفد إلى مكة المكرمة كل عام لأداء أحد أركان الإسلام، حيث تزداد تلك الأعداد عاما بعد عام ونتيجة لاجتياح وباء كورونا العالم وحرص المملكة على سلامة ضيوف الرحمن استحدثت إجراءات احترازية وعملت على التحكم في أعداد ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج والمصلين الذي سينعكس على مستوى الحركة المرورية بالعاصمة المقدسة والذي انعكس على معدلات الازدحام المروري على شبكة الطرق بمكة المكرمة.

وأفاد بأن من ضمن الدراسات دراسة تقييم نقاط الذبح في مطابخ الولائم بمكة المكرمة من حيث تحديد مواقعها بأحياء مكة المكرمة لتغطية الاحتياجات المطلوبة من اللحوم الآمنة وذلك خلال موسم الحج وتحديد أوجه القصور ورصد مصادر الأخطار الموجودة بها ووضع تصور لتطويرها ودراسة تقييم المخاطر البيئية الناتجة عن محطات الوقود بمدينة مكة المكرمة لتقييم الآثار البيئية السلبية الناتجة عن أنشطة محطات الوقود في مدينة مكة المكرمة، مع التركيز على مشكلة تسرب الوقود من الخزانات الأرضية في محطات بيع الوقود، وتلوث التربة وتراكم المخلفات الصلبة والسائلة ودراسة تقييم الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام خلال موسمي العمرة والحج 1443هـ نظرا لمستجدات قلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد عالميا وداخليا، وقلة خطر الجائحة، وتوفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم.

أداء مجازر مشروع أضاحي

وأضاف أن من ضمن الدراسات أيضا مقارنة بين مؤشرات أداء مجازر مشروع أضاحي، والمسالخ الأهلية خلال موسم حج 1443هـ، ودراسة أنسنة مدينة مكة المكرمة لكبار السن «الساحات الخارجية والأبنية -دراسة حالة» لوضع آلية تساعد متخذي القرار على التحول من مدينة تقليدية إلى مدينة صديقة لكبار السن، تكون مبنية على الدراسات النظرية والممارسات المثلى، مع التركيز على المحور العمراني الخاص بالساحات الخارجية والأبنية ووضع مسطرة قياس تساعد على تقييم الوضع الراهن، علاوة على دراسة تقييم مدى تأثير تطبيق معايير الجودة العالمية في السلامة والصحة المهنية (ISO45001) على نسب الحوادث في مواسم الحج والعمرة ودراسة الجدوى الاقتصادية لتوليد الطاقة الكهربائية في مشعر منى باستخدام تقنيات الطاقة الكهروضوئية ودراسة تقييم مؤشرات ازدهار المدن في البنية التحتية دراسة مقارنة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ودراسة زيادة كفاءة عملية توزيع احتياجات الحجاج إلى مساكنهم باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دراسة التنبؤ بالأحمال الكهربائية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال مواسم الحج من عام 1444هـ إلى عام 1452هـ.

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