إنقاذ حياة حاج نيجيري من سكتة قلبية

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وأكدت وزارة الصحة أن مدينة الملك عبدالله الطبية استقبلت حالة الحاج بعد ما تم إنعاشه بالصدمات الكهربائية عقب توقف قلبه عن النبض عبر فريق إسعاف الهلال الأحمر السعودي وعلى الفور تم إجراء عدد من الفحوصات والأشعة التي أظهرت معاناة الحاج من رجفان أذيني بالقلب مع متلازمة وولف باركنسون وايت التي حسب ما أوضح الفريق الطبي أنها من مسببات السكتة القلبية إذا اجتمعت والتي قد تؤدي إلى الوفاة.وأشارت إلى أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية قسطرة كهربائية لعمل كي لموقع متلازمة ولف باركنسون وايت بشكل عاجل، حيث تكللت العملية بالنجاح -بحمد الله- واستغرقت 45 دقيقة تحت البنج الموضعي ليصبح بإمكان الحاج إكمال نسكه والوقوف بعرفة بأمان تام وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
وتعرف متلازمة وولف باركنسون وايت بحالة من النبض السريع الناتج عن وجود مسار إضافي تستطيع الإشارة الكهربائية المرور من خلاله، وقد يسبب ذلك اعتلالا في نبض القلب ويشعر المريض معها بخفقان شديد وقد يتطور الأمر إلى الإغماء.
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