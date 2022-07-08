«بسلام آمنين» يستقبل 60 ألف زائر بمكة وجدة

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واستقبل المعرض نحو 60 ألف زائر من المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، بهدف تعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز الوطني للعمليات الأمنية «911»، ومبادرة «طريق مكة» التي أطلقتها وزارة الداخلية لخدمة ضيوف الرحمن في دولهم، إضافة إلى التعريف بخدمات «أبشر» وتمكين الزوار من تنفيذ عمليات تفعيل خدماتها الالكترونية.وقدم المعرض عرضا تعريفيا عن مبادرة «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي أطلقتها الوزارة ونفذها عدد من الجهات الشريكة للعام الرابع في خمس دول شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش.
واستعرض الخدمات التي يستفيد منها المواطن من خدمات «أبشر» وتمكين البعض من تفعيل الخدمات، والخدمات الأمنية والإنسانية وغيرها التي يقدمها المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة «911»، حيث يستقبل المركز البلاغات الأمنية والإنسانية في زمن قياسي لا يتجاوز ثانيتين، وترحيلها للجهات ذات العلاقة بما لا يتجاوز 45 ثانية لكل مكالمة من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار الساعة ومعالجتها على الفور.
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