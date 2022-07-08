مؤتمر جامعة ومحافظة ذمار يباركون القرارات بحق المخالفين وآخرهم الزنم

اعلنت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بجامعة ومحافظة ذمار تأييدها ومباركتها لكل خطوات وقرارات رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وأكدت قيادات وقواعد المؤتمر بذمار أن خطوات وقرارات رئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين أبو راس تأتي ضمن المصلحة الوطنية والحفاظ على الوحدة التنظيمية للمؤتمر التي من ضمنها قرارات فصل المؤيدين للعدوان وأخرها الإجراءات المتخذة بفصل عضو اللجنة الدائمة علي محمد الزنم لمخالفته النظام الداخلي واللوائح التنظيمية المتفرعة عنه.
جاء ذلك في الاجتماع التنظيمي لقيادة فرعي المؤتمر الشعبي العام بجامعة ومحافظة ذمار، حيث وقف الاجتماع أمام جمله من القضايا الوطنية والتنظيمية والسياسية.
ودعا الاجتماع أبناء الشعب اليمني العظيم الى المزيد من الصمود والتلاحم وتعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية من أجل مواجهة التحالف الغاشم والحصار الظالم.
ورفع الاجتماع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لقيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، وإلى جميع قيادات وأعضاء المؤتمر، وكافة جماهير الشعب اليمني العظيم وأبناء الامتين العربية والإسلامية.
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