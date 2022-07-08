مؤتمريو حجة يؤيدون قرار فصل علي الزنم

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت : –

اعلنت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بجامعة ومحافظة حجة تأييدها ومباركتها لكل خطوات وقرارات رئيس المؤتمر الشعبي العام. اعلنت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بجامعة ومحافظة حجة تأييدها ومباركتها لكل خطوات وقرارات رئيس المؤتمر الشعبي العام. وقالت قيادة فرعي المؤتمر بجامعة ومحافظة حجة في بيان لها، نبارك ونؤيد قرارات رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، بفصل المخالفين للنظام الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنه، وأخرها قرار فصل علي محمد صالح الزنم من عضوية المؤتمر الشعبي العام.

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